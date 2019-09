Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,48 EUR -2,75% (05.09.2019, 15:41)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,50 EUR -2,25% (05.09.2019, 15:28)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit Wochen zähle RWE zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Im freundlichen Marktumfeld sei der Versorger am Donnerstag allerdings der größte Verlierer im DAX. Sorgen müssten sich Anleger wegen des Rücksetzers nicht. Im Gegenteil: Die UBS sehe RWE auch bei einer konjunkturellen Eintrübung als einen der aussichtsreichsten Werte.Die UBS sehe ein Rückschlagrisiko von fünf Prozent für den Stoxx Europe 600. Die Gewinne könnten demnach sogar 14 Prozent unter den Schätzungen liegen. Allerdings sei viel davon schon eingepreist. Zudem schaffe die Unsicherheit auch Chancen. Und RWE gehöre für die Experten neben Werten wie Airbus oder der Deutschen Telekom zu den aussichtsreichsten Werten.Der Verkauf der Tochter innogy an den Wettbewerber E.ON gehe derweil auf die Zielgerade. Noch im September solle der Deal abgeschlossen werden. innogy werde dann vom Börsenparkett verschwinden, wie E.ON angekündigt habe. Für RWE wäre die Genehmigung der Transaktion besonders wichtig. Mit der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien - RWE übernehme das "grüne Geschäft" von E.ON und innogy - gebe sich der Konzern nach Atom- und Kohleausstieg wieder eine Zukunft."Der Aktionär" setzt im Aktien-Musterdepot weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 05.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: