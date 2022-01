Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,19 EUR +1,46% (20.01.2022, 09:30)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,19 EUR +1,17% (20.01.2022, 09:18)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) auf dem aktuellen Niveau weiter zugreifen.Die Verwerfungen am Energiemarkt würden bei vielen Versorgern für Probleme sorgen. Kleinere Wettbewerber würden bereits teilweise pleite gehen, Uniper und STEAG würden mehr Geld brauchen. Doch RWE sehe sich für alle Extremszenarien gut gerüstet. Gleichzeitig setze der Konzern weiter konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien."In unseren Extremszenarien wurden alle möglichen Fälle abgedeckt", habe RWE-Chef Markus Krebber zu Wochenbeginn zu Reuters gesagt. "Das Liquiditätsmanagement war darauf vorbereitet. Das ist Teil des Geschäfts." Dennoch sei die Situation außergewöhnlich gewesen. Er erwarte auch, dass sich die Preise auf einem höheren Level als der historische Durchschnitt normalisieren würden.Derweil arbeite RWE unbeirrt weiter am Ausbau des grünen Portfolios. So würden in Polen neue Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 20 Megawatt gebaut. Ende 2023 sollten diese in Betrieb genommen werden.Langfristig dürfte sich die Strategie von RWE auszahlen. Eine höhere Bewertung scheine angesichts des starken grünen Portfolios eine Frage der Zeit. Auch charttechnisch sehe es beim DAX -Titel gut aus.Anleger können auf dem aktuellen Niveau weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link