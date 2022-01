Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,32 EUR -2,91% (25.01.2022, 16:08)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,57 EUR -1,57% (25.01.2022, 15:53)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt sei auch die RWE-Aktie zuletzt unter Druck gekommen. Als traditionell defensiver Wert habe der Versorger die Verluste bislang allerdings in Grenzen halten können. An der wichtigen 34-Euro-Marke stelle sich nun die Frage, ob ein weiterer Abverkauf drohe oder ob der DAX-Titel nun wieder Anlauf auf das Mehrjahreshoch bei 38,65 Euro nehme.Für RBC-Analyst John Musk sei die Sache klar. RWE sei für ihn eine der günstigsten Möglichkeiten, um vom globalen Wachstumspotenzial der erneuerbaren Energien zu profitieren. Wegen leicht höherer Entwicklungskosten der steigenden Inflation als Belastung habe Musk das Kursziel zwar von 48,00 auf 46,50 Euro gekappt. Angesichts eines Potenzials von rund 35 Prozent habe er die Einstufung aber auf "Outperform" bestätigt.Während viele Versorger mit den hohen Preisen derzeit zu kämpfen hätten, sehe sich RWE hier gut gerüstet. Neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien stehe deshalb vor allem die Zukunft des Kohlegeschäfts im Fokus. Immer lauter würden die Forderungen nach einer Abspaltung, bislang wolle das Management davon nichts hören. Bei einer Trennung würde man auf mögliche weitere Entschädigungen bei einem schnelleren Kohle-Aus verzichten, zudem sei dies rechtlich angesichts der Verpflichtungen nicht einfach - jedoch dürfte ein reiner Green-Tech-Konzern an der Börse deutlich höhere Bewertungsmultiple erfahren und könnte die neue Strategie glaubwürdiger vermitteln.Die RWE-Aktie bleibt deshalb auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 25.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link