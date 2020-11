Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,37 EUR +1,00% (20.11.2020, 08:55)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,00 EUR +2,76% (20.11.2020, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.11.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





EssenKulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Ende der vergangenen Woche habe die RWE-Aktie einmal mehr am Mehrjahreshoch gekratzt. Bisher sei der Ausbruch noch nicht gelungen. Nun folge aber der nächste Anlauf. Rückenwind für den DAX-Konzern gebe es von Seiten der Analysten. Die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch und ein frisches Kaufsignal stünden zum Wochenstart nicht schlecht.RWE wolle derweil einen 49%-Anteil am Offshore-Windpark Humber Gateway verkaufen. Mit einer Beteiligung von 51% bleibe RWE Mehrheitsanteilseigner des Projekts und werde den Windpark auch künftig weiter betreiben. Den Erlös wolle RWE in den Bereich Erneuerbare Energien investieren, um so weiteres Wachstum zu generieren. Der Abschluss der Transaktion werde bis Mitte Dezember 2020 erwartet.RWE stehe vor einem massiven Kaufsignal. Auch die Bewertung lasse noch Luft nach oben, das Potenzial bei Erneuerbaren Energien sei im Kurs noch nicht ausreichend eingepreist. Anleger könnten weiter zugreifen., so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: