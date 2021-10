Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Befreiungsschlag bei RWE lasse weiter auf sich warten. Durch die Kursverluste der vergangenen Wochen rücke sogar die 30-Euro-Marke wieder ins Visier. Dabei seien die langfristigen Aussichten unverändert gut. Eine neue Analystenstudie spreche der Aktie nun sogar rund 50 Prozent Potenzial zu.Angesichts der dynamischen Preiskurve an den Rohstoffmärkten habe Analyst John Musk von der kanadischen Bank RBC sein Bewertungsmodell für RWE angepasst. Die Entwicklung könne dem DAX-Konzern wohl sowohl im konventionellen Geschäft als auch bei den Erneuerbaren Energien erhebliche Vorteile bescheren.Musk habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2022 bis 2024 um bis zu 30 Prozent angehoben. Das Kursziel habe er ebenfalls von 41,50 Euro auf 46,00 Euro nach oben geschraubt. Die Einstufung laute unverändert "outperform".Das aktuelle Niveau bleibt für Neueinsteiger attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link