Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,38 EUR +1,27% (15.03.2019, 11:59)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,37 EUR +1,18% (15.03.2019, 11:44)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach den Zahlen sei die RWE-Aktie am Donnerstag kurzzeitig unter Druck gekommen. Doch der Abverkauf sei nur von kurzer Dauer gewesen. Inzwischen notiere die Aktie bereits wieder höher als vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Die Aussagen von Konzernchef Rolf Martin Schmitz seien am Markt gut angekommen und würden die Hoffnung auf steigende Kurse schüren.Positiv aufgenommen worden seien trotz des Gewinnrückgangs vor allem der fortschreitende Schuldenabbau, die hohe Dividende und die Aussagen zu den erwarteten Milliardenentschädigungen für den Kohleausstieg. Während die Nettoverschuldung zum Jahresende deutlich niedriger gewesen sei als erwartet, wolle RWE die Dividende von 70 Cent aktuell auf 80 Cent je Aktie 2019 anheben. Das würde einer Rendite von 4,1% entsprechen.Beim Kohleausstieg erwarte RWE-Chef Schmitz monatelange Verhandlungen. Eine Kompensation von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro pro Gigawatt abgeschalteter Leistung sei fair, fordere er hohe Entschädigungen. Begründung: Durch die Auswirkungen auf die Tagebaue müssten die Zahlungen mindestens doppelt so hoch ausfallen als bei den Braunkohlekraftwerken, die bereits in Sicherheitsbereitschaft überführt worden seien."Eine Menge Geld" müsse auch für den Erhalt des Hambacher Forsts aufgebracht werden, so Schmitz. Wirtschaftlich und betrieblich sei es zwar nicht sinnvoll, doch das Unternehmen werde prüfen, ob es möglich sei, das Waldstück stehen zu lassen. Für das Image wäre das ein wichtiger Schritt, denn Hambach sei zum Symbol des Widerstands gegen Kohlestrom geworden.Anleger können auf steigende Kurse setzen, zumal auch der charttechnische Ausbruch über das 52-Wochen-Hoch bei Euro bevorsteht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link