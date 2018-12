Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

19,35 EUR (17.12.2018)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - RWE: Ausbruch nicht gelungen - ChartanalyseSpannend geht es aktuell in der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Über die letzten Wochen habe sich die Aktie stabilisieren und einen kurzfristigen Aufwärtstrend etablieren können. In diesem hätten die Bullen seit Mitte November mit dem Preisbereich von 19,56 EUR ihre Schwierigkeiten. Letzte Woche sei es zu einem neuen Angriff auf diesen Widerstand gekommen. Kurzzeitig habe die Aktie zwar auf einem neuen Hoch gehandelt werden können, der nachhaltige Ausbruch nach oben sei jedoch noch nicht gelungen.AusblickIn RWE stehe kurzfristig eine neue Entscheidung an. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktien aus dem DAX habe RWE durchaus Chancen auf weiter anziehende Notierungen. Dafür sollten die Kurse möglichst zügig über das Hoch der letzten Woche bei 19,76 EUR ansteigen. Gelinge dies, sei der Weg zum nächsten Widerstand im Bereich von 21 EUR frei. Laufe es für die Käufer richtig gut, gehe es in den nächsten Wochen sogar weiter aufwärts auf 22,20-22,60 EUR. Mit einem Tagesschlusskurs unterhalb von 19,19 EUR nehme das Risiko hingegen wieder zu. Kurzfristig könnte es zu einem Test der Unterstützung um 18,19 EUR kommen. (Analyse vom 18.12.2018)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:19,255 EUR +0,55% (18.12.2018, 08:56)