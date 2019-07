Tradegate-Aktienkurs RWE-Aktie:

24,04 EUR -0,95% (31.07.2019, 09:11)



ISIN RWE-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (31.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Der Versorger habe aufgrund einer starken Entwicklung des Energiehandels den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 - auf stand-alone-Basis - erhöht. Nachdem der Bereich Energiehandel bereits in Q1/2019 (bereinigtes EBITDA: +279 Mio. Euro y/y) hauptverantwortlich für den Ergebnisanstieg bei RWE (bereinigtes EBITDA auf stand-alone-Basis: +211 Mio. Euro y/y) gewesen sei, habe sich diese positive Entwicklung fortgesetzt (bereinigtes EBITDA Q1-Q2/2019: etwas über 400 (Vj.: 101) Mio. Euro). Damit liege der Bereich Energiehandel bereits zum Halbjahr über der Gesamtjahres-Guidance (100 bis 300 Mio. Euro). Daher sehe RWE nun das bereinigte EBITDA für 2019 bei 1,4 bis 1,7 (bisher: 1,2 bis 1,5; bisherige Analystenerwartung: 1,51) Mrd. Euro und das bereinigte Nettoergebnis bei 0,5 bis 0,8 (bisher: 0,3 bis 0,6; bisherige Analystenerwartung: 0,55) Mrd. Euro.Diermeier habe seine Prognose für 2019 angehoben (u.a. berichtetes EPS: 1,47 (alt: 1,24) Euro, bereinigtes EPS: 1,16 (alt: 0,89) Euro). Insgesamt sei die Guidance-Anhebung nach Ansicht der Analysten aber von "begrenzter Qualität", weil der volatile Energiehandel hierfür verantwortlich sei. Die EU-Kommission habe dem Tauschpartner E.ON noch nicht die Übernahme der RWE-Tochter innogy genehmigt. Aufgrund der bisher hohen Abhängigkeit von Kernenergie sowie Braun- und Steinkohle in Deutschland wäre ein schneller Ausbau des Erneuerbare Energien-Geschäfts für RWE von Vorteil. Dies würde durch die Tauschtransaktionen mit E.ON (RWE würde u.a. das Erneuerbare Energien-Geschäft von E.ON und innogy erhalten) gewährleistet.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die RWE-Aktie unverändert mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 24 Euro auf 26 Euro erhöht. (Analyse vom 31.07.2019)Börsenplätze RWE-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE-Aktie:24,30 EUR -0,74% (30.07.2019, 17:35)