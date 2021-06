Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Energieversorgungsunternehmen RWE habe seit Jahreswechsel immer wieder mit starken Rücksetzern zu kämpfen. Seit zwei Wochen stehe der Wert nun erneut massiv unter Druck. Das Chartbild habe sich dadurch ebenfalls deutlich eingetrübt. Darauf sollten Anleger jetzt unbedingt achten.Nachdem die RWE-Aktie am 8. Januar ein neues Mehrjahreshoch bei 38,65 Euro markiert habe, habe die seit dem Corona-Tief anhaltende Erholung gestoppt. Ausgehend von dem Hoch und der Unterstützungszone, die im März-Tief bei 29,95 Euro und dem Mai-Tief bei 30,28 Euro ihren Ursprung habe, habe der Wert eine abfallende Dreiecksformation ausgebildet.Wegen des Kursverfalls während der letzten zwei Wochen stehe der Wert nun nur noch knapp über der unteren Begrenzung des Dreiecks. Sollte dieser Bereich in den nächsten Tagen unterschritten werden, wäre das ein starkes Verkaufssignal. Eine dynamische Abwärtsbewegung bis mindestens an die Unterstützung am 2019er Hoch bei 28,81 Euro wäre dann recht wahrscheinlich. Darunter diene die horizontale Unterstützung bei 25,50 Euro als weiteres Auffangnetz.Anleger bleiben vorerst an Bord und beachten den Stopp bei 29,80 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link