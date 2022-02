XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.02.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE: Anleger greifen zu! AktienanalyseDer Energiekonzern RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) hat überraschend starke Vorab-Zahlen vorgelegt - und seiner Aktie damit kräftig Auftrieb gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe das operative Ergebnis 2021 bei rund 3,65 Mrd. Euro gelegen. Damit habe RWE das obere Ende der prognostizierten Bandbreite übertroffen. Unter dem Strich habe der Konzern mit einem bereinigten Nettoergebnis von knapp 1,6 Mrd. Euro ebenfalls mehr verdient als erwartet. Insbesondere das Segment Wasser/Biomasse/Gas sowie der Energiehandel hätten sich zum Jahresende deutlich besser entwickelt als angenommen, habe es geheißen. Ebenfalls erfreulich: Auch die Verschuldung habe weiter abgebaut werden können. Diese solle sich nun deutlich unter dem Niveau von Ende September befinden - damals habe sie bei 2,9 Mrd. Euro gelegen. Angesichts der guten operativen Entwicklung habe Finanzvorstand Michael Müller denn auch das Dividendenziel von 0,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt.Die starken Resultate sind aber nicht der einzige Grund, warum Anleger derzeit zu der Aktie greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Auch ein positiver Analystenkommentar des JPMorgan-Experten Vincent Ayral habe sie aufhorchen lassen. Dieser habe die Einstufung "overweight" bestätigt und sein Kursziel kräftig auf 64 (bisher 47,50) Euro hochgesetzt. Die europäischen Gas- und Strompreise hätten ein beispielhaftes Niveau erreicht, so der Analyst zur Begründung. Er habe folglich seine Annahmen für die Strompreise und die Gewinne von RWE deutlich erhöht. (Ausgabe 04/2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:37,63 EUR +0,64% (03.02.2022, 12:08)