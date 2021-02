Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.02.2021/ac/a/d)



Nach dem heftigen Wintereinbruch im US-Bundesstaat Texas müssten sich die RWE-Aktionäre warm anziehen. Dem dort mit Windkraftanlagen aktiven deutschen Energiekonzern würden wegen des eisigen Wetters Hunderte Millionen Euro Belastungen drohen. Der DAX-Titel sei am Freitag vorübergehend um bis zu vier Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten gefallen.Wegen Vereisungen und Netzproblemen sei ein Teil der Windkraftanlagen vor Ort außer Betrieb, hätten die Essener mitgeteilt. Da RWE zudem einen Teil der Produktion aus diesen Anlagen bereits verkauft habe, müsse der Konzern nun "zu außergewöhnlich hohen Preisen" Strom zukaufen, um die Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Die hohe Nachfrage in Kombination mit der geringen Produktion treibe die Preise hoch, was zur Gewinnwarnung geführt habe.Im Tagesverlauf habe die RWE-Aktie den Abschlag weitgehend aufgeholt. Langfristig würden die Aussichten bei dem Energiekonzern ohnehin stimmen. Die Gewinnwarnung könnte so nach den jüngsten Kursverlusten eine Art "Buy the bad news" auslösen. Doch noch bleibe das Chartbild der RWE-Aktie angeschlagen.