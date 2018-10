Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.10.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktie musste kräftig Federn lassen - AktienanalyseDie RWE-Aktien (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) mussten zuletzt kräftig Federn lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Hintergrund sei der gerichtlich erzwungene Rodungsstopp im Hambacher Forst. Angesichts dessen rechne der Essener Versorger ab 2019 mit jährlichen Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe. Insgesamt könnte der Schaden durch einen kurzfristigen Verzicht auf die Rodung des Waldes vier bis fünf Mrd. Euro betragen, habe RWE-Chef Rolf Martin Schmitz Ende September in einer ZDF-Talkshow gesagt. Kein Wunder, dass Anleger das Weite suchen würden. Als weiterer Belastungsfaktor erweise sich der Rendite-Anstieg am US-Anleihemarkt. Denn dadurch lasse die Attraktivität der Dividende als Vergleichsmaßstab nach.Ein kräftiger Turnaround erscheint daher zunächst unwahrscheinlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:16,915 EUR -1,11% (11.10.2018, 11:03)