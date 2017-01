Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie: RWE

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie: RWNFF

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ist einer der fünf führenden Strom- und Gasanbieter in Europa. Mit seinem Know-how bei der Gewinnung von Braunkohle, der Stromerzeugung aus Gas, Kohle, Kernkraft und regenerativen Quellen, dem Energiehandel sowie der Verteilung und dem Vertrieb von Strom und Gas ist RWE auf allen Stufen der Energiewertschöpfungskette tätig. Seine rund 60.000 Mitarbeiter versorgen 16 Millionen Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden zuverlässig und zu fairen Preisen mit Energie. Im Geschäftsjahr 2014 hat RWE einen Umsatz von 48 Milliarden Euro erwirtschaftet.



Der Markt von RWE ist Europa. Gemessen am Absatz ist RWE dort die Nr. 3 bei Strom und die Nr. 5 bei Gas. In Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien gehört RWE bei beiden Produkten zu den größten Anbietern. In Tschechien ist RWE die Nr. 1 im Gasgeschäft. Auch in anderen Märkten Zentralost- und Südosteuropas hat RWE führende Positionen.



Der europäische Energiesektor wandelt sich grundlegend. Politische Eingriffe erschweren das Geschäft von RWE. Außerdem führt der subventionierte Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zu rückläufigen Margen und Einsatzzeiten konventioneller Kraftwerke. All das hat massive Auswirkungen auf die Ertragslage von RWE. Um in diesem Umfeld zu bestehen, hat RWE das Programm "RWE 2015" gestartet. Es sieht umfangreiche Maßnahmen zur Kostensenkung und Erlössteigerung vor. Investitionskürzungen und Schuldenabbau sollen die finanzielle Flexibilität von RWE erhöhen. Außerdem strebt RWE eine Unternehmenskultur an, die den Einzelnen darin bestärkt, mit Kreativität und Mut notwendige Veränderungen voranzubringen.



Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leistet RWE seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des europäischen Energiesystems - und zeichnet sich dabei durch Glaubwürdigkeit und Leistungsstärke aus. RWE investiert in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in die Modernisierung seiner Netze. Und RWE nutzt Marktchancen, die sich ihm durch neue Kundenbedürfnisse eröffnen: mit einer breiten Palette innovativer Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Energie. (11.01.2017/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Mark Lewis von Barclays:Mark Lewis, Analyst von Barclays, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Stammaktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) und erhöht das Kursziel von 11,40 auf 12,20 Euro.Nach einem Interview von Vorstandschef Rolf Schmitz gebe es mehr Klarheit hinsichtlich des Zeitplans für die Auflösung von Rückstellungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Lewis habe seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Essener Versorger der Jahre 2017 und 2018 um jeweils mehr als 20% nach oben revidiert.Mark Lewis, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie von "underweight" auf "equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 11,40 auf 12,20 Euro angehoben. (Analyse vom 11.01.2017)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:12,18 EUR +3,13% (11.01.2017, 10:45)12,235 EUR +3,75% (11.01.2017, 11:02)ISIN RWE St.-Aktie:DE0007037129WKN RWE St.-Aktie:703712