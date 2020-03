Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 31,00 Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 23.03.2020 32,50 Outperform Bernstein Research Meike Becker 19.03.2020 25,00 Hold HSBC Adam Dickens 19.03.2020 25,50 Hold Jefferies Ahmed Farman 17.03.2020 34,50 Outperform RBC Capital Markets John Musk 17.03.2020 28,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 16.03.2020 34,50 Buy Berenberg Andrew Fisher 13.03.2020 26,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.03.2020 26,50 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 13.03.2020 35,00 Buy UBS Sam Arie 12.03.2020 22,00 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 12.03.2020 38,00 Overweight Barclays Peter Crampton 12.03.2020

Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

23,05 EUR -1,91% (26.03.2020, 08:23)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

23,51 EUR +4,12% (25.03.2020)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.03.2020/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 38,00 oder 22,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 12. März seine Zahlen für das vierte Quartal 2019 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. März zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem vom Energiehandel und seinem Gasgeschäft profitiert. Der bereinigte Gewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr von 591 Mio. auf 1,2 Mrd. Euro verbessert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe ebenfalls zulegen können und sei innerhalb eines Jahres von 1,5 auf 2,1 Mrd. Euro gestiegen.Die Zahlen lege RWE letztmalig als "Stand Alone"-Zahlen vor. Darin enthalten seien die Segmente Braunkohle und Kernenergie, die europäische Stromerzeugung sowie der Energiehandel. Die Tochter innogy, die zerschlagen werde, sei operativ nicht mehr enthalten. Nur die Dividende werde dazu gezählt. Ab dem laufenden Jahr würden die Zahlen dann für den neuen Konzern inklusive erneuerbare Energien ausgegeben.Der Konzern schlage für 2019 eine Dividende von 80 Cent vor, das wären 10 Cent mehr als im Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr wolle das Management den Aktionären erneut 5 Cent mehr zahlen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays. Analyst Peter Crampton hat den Titel in einer Analyse vom 12.03.2020 auf "overweight" mit einem Kursziel von 38,00 Euro belassen. Sowohl das operative Ergebnis als auch der bereinigte Nettoerlös hätten 2019 die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen, so der Analyst. Mit Blick auf die als womöglich schwach wahrgenommenen Ergebnisziele 2020 sollte bedacht werden, dass hier noch nicht der Beitrag der E.ON-Dividende von 200 Mio. Euro enthalten sei. Er hab geraten, die Schwäche der Aktie zum Kauf zu nutzen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: