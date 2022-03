Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

50,25 EUR -0,59% (24.03.2022, 10:56)



XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

50,40 EUR 0,00% (24.03.2022, 10:41)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 67 Fernsehsender und 39 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien. Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich ca. 12.000 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell".



Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (24.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Fernsehkonzern RTL (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) hat 2021 einen Rekordgewinn eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank anziehender Werbung und Verkäufen sei das Konzernergebnis kräftig von 0,625 auf 1,45 Mrd. Euro gestiegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Die Umsätze seien um 10,3 Prozent auf 6,6 Mrd. Euro geklettert. Die TV-Werbeeinnahmen hätten um 16 Prozent angezogen, die Erlöse des Streaminggeschäfts hätten um gut 31 Prozent zugelegt. Von dem erfolgreichen Jahr sollten auch die Aktionäre profitieren: RTL-Chef Thomas Rabe habe mit 5,00 Euro pro Aktie die höchste Dividende seit 2015 angekündigt (Vorjahr: 3,00 Euro).Auch 2022 wolle RTL wachsen. Als Ziel habe sich das Unternehmen einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. Euro gesetzt. "Wenn die Ukrainekrise sich auswachsen sollte, müssten wir sicher über unsere Einschätzung nochmal nachdenken", habe Rabe jedoch gewarnt. Die indirekten Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine auf das RTL-Geschäft seien noch nicht genau abzuschätzen.Das EBITA solle unterdessen stabil bei rund 1,15 Mrd. Euro bleiben. Grund dafür seien höhere Anlaufverluste beim Aufbau seiner Streaming-Dienste: 2022 seien 250 Mio. (Vorjahr: 166 Euro) eingeplant. Ob sich die Investitionen in künftigem Wachstum niederschlagen würden, werde sich zeigen müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RTL Group-Aktie: