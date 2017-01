XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

69,21 EUR -0,62% (12.01.2017, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

69,185 EUR -0,94% (12.01.2017, 16:23)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (12.01.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Medienbranche die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) zu kaufen.Im Gegensatz zum ersten Quartal sei der Geschäftsverlauf der RTL Group (RTL) wie schon im Vorquartal auch in Q3/2016 erwartungsgemäß holpriger verlaufen. Zwar hätten die in Verbindung mit der Fußball Europameisterschaft und den Olympischen Spielen (jeweils Hauptaustragung bei den Öffentlich-Rechtlichen) stehenden Umsatzeinbußen durch Wachstumssteigerungen in den digitalen Geschäftsbereichen (9M: +25,0% auf EUR 430 Mio.) noch nahezu ausgeglichen werden können (Q3-Umsatz insgesamt: -0,1% auf EUR 1.352 Mio.). Dagegen hätten die fehlenden Fernsehwerbeeinnahmen ergebnisseitig in Q3 zu einem Rückgang beim reported EBITA um 3,3% auf EUR 176 Mio. geführt.Trotzdem habe der Vorstand den zuletzt angehobenen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2016 bestätigt, der einen leichten Anstieg beim reported EBITA von 1,0% bis 2,5% vorsehe. Beim Umsatz werde ein moderates Wachstum von 2,5% bis 5,0% prognostiziert.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die RTL Group-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 80,00. (Analyse vom 12.01.2017)Börsenplätze RTL Group-Aktie: