Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (21.12.2016/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktie: Deutlicher Kursaufschlag! ChartanalyseZusammengefasst waren die letzten beiden Jahre für die Aktie der RTL-Gruppe (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) nicht unbedingt von großem Erfolg gekrönt, es herrscht seit April 2015 ein stetiger Abwärtstrend und drückte die Kursnotierungen von 97,00 Euro auf ein Verlaufstief von 63,47 Euro bis Ende November dieses Jahres abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei sei der Wert auf die Jahrestiefs aus 2014 gestoßen und habe in den letzten Wochen eine eindeutige Trendwende vollziehen können. Im gestrigen Handel sei sogar mit einem deutlichen Kursaufschlag ein Sprung über die 50-Tagelinie gelungen, wodurch nun weiteres Aufwärtspotenzial auf kurzfristiger Basis freigesetzt worden sei. Zwar bleibe der übergeordnete Abwärtstrend nach wie vor intakt, jedoch sei innerhalb der aktuellen Erholungsbewegung noch einiges an Kurspotenzial und damit verbundene Rendite herauszuholen.Diese Tradevorstellung richte sich insbesondere an sehr kurzfristig orientierte Investoren - gelinge es, das Niveau der Vorwochenhochs bei 68,64 nachhaltig zu verteidigen, sollte im weiteren Verlauf die runde Marke bei 70,00 Euro in den engeren Fokus der Anleger rücken. Darüber sei als weitere Anlaufstelle das Niveau bei 71,07 Euro zu nennen, was dem 38,2%-Fibonacci-Retracement und somit der nächst größeren Hürde entspreche.Börsenplätze RTL Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:69,28 EUR +3,39% (20.12.2016, 17:35)