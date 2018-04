Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

19,46 EUR -1,72% (05.04.2018, 12:17)



ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie:

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTAF



Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 800 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (05.04.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) waren zuletzt neue Insiderkäufe zu beobachten.Am 03.04.2018 hat der geschäftsführender Direktor Mads Bording Rasmussen ein Paket von rund 1.000 RIB Software-Aktien zum Kurs von 20,36 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 20.360,00 EUR entspricht. Am gleichen Tag hat der geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Verwaltungsrats Michael Sauer 435 Aktien zum Kurs von 19,47 EUR und 565 Stück zum Kaus von 19,65 EUR gekauft, wobei das Transaktionsvolumen entsprechend bei 8.469,45 EUR und 11.102,25 EUR lag. Der geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Verwaltungsrats Thomas Wolf hat ebenfalls 1.000 Stück zum Kurs von 19,64201 EUR erworben. Das Transaktionsvolumen betrug 19.642,01 EUR. Aufsichtsrat Dr. Matthias Rumpelhardt hat ferner am 29.03.2018 über die Avalanche GmbH für exakt 518.700,00 Euro RIB Software-Aktien gekauft. Der Kaufkurs lag bei 17,29 Euro.Wie das Unternehmen am 29.03.2018 mitteilte, konnten die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2017 um 10,6% auf 108,3 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 97,9 Mio. EUR). Das EBITDA stieg im Berichtszeitraum um 23,2% auf 40,3 Mio. EUR (Vorjahr: 32,7 Mio. EUR). Die EBITDA Marge erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr 37,2% (Vorjahr: 33,4%). Die Software-Lizenzumsätze stiegen um 20,1% auf 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 28,9 Mio. EUR). Das operative EBITDA konnte um 20,9% auf 39,9 Mio. EUR (Vorjahr: 33,0 Mio. EUR) gesteigert werden. Der Verwaltungsrat der RIB Software SE wird der Hauptversammlung vorschlagen, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,18 EUR an die Aktionäre auszuschütten (Vorjahr: 0,16 EUR).Gal Munda, Analyst der Privatbank Berenberg, hat sein "buy"-Votum für die RIB Software-Aktie nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 40,00 Euro bestätigt. Der aktuelle Ausverkauf der Aktien stelle ein signifikantes Aufwärtspotenzial dar, so Munda. Das Unternehmensziel für das operative Ergebnis sehe er als konservativ an.Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:19,48 EUR +0,72% (05.04.2018, 12:03)