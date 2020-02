Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (26.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) von 19,80 Euro auf 17,60 Euro.Nach vorläufigen Zahlen sei der Umsatz in Q4/2019 auf 329,2 (Vj.: 309; Analystenerwartung: 304,4; Marktkonsens: 320,2) Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe auf 27,8 (Vj.: 23;1; Analystenerwartung: 25,2; Marktkonsens: 25,4) Mio. Euro gesteigert werden können. Insgesamt habe der Klinikbetreiber im Geschäftsjahr 2019 die Guidance mit einem Umsatz von 1,30 (Vj.: 1,23; Guidance: 1,30 +/-5%) Mrd. Euro erreicht und mit einem EBITDA von 125,3 (Vj.: 125,5; Guidance: 117,5 bis 127,5) Mio. Euro (EBITDA-Marge: 9,6% (Vj.: 10,2%)) ergebnisseitig im oberen Bereich erreicht. Im Gesamtjahres-EBITDA sei ein Sonderertrag in Höhe von 39,2 (Vj.: 20,0) Mio. Euro enthalten. Damit habe RHÖN-KLINIKUM trotz belastender Effekte etwa aus der Pflegepersonalgesetzgebung und dem Krankenhausstrukturgesetz das bereinigte EBITDA nahezu auf Vorjahresniveau halten können. Das Nettoergebnis sei wegen höherer Abschreibungen und Finanzierungskosten auf 44,5 (Vj.: 51,2) Mio. Euro gesunken.Die Guidance für 2020 impliziere weiteres Umsatzwachstum von 1,40 Mrd. Euro (+/-5%) aber einen Rückgang des EBITDA auf 72,5 bis 82,5 Mio. Euro, wegen regulatorischen Vorgaben, die Belastungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich mit sich bringen würden. Ferner prüfe RHÖN-KLINIKUM Zukäufe (liquide Mittel per 31.12.2019: 237,6 Mio. Euro) in Regionen mit kleinteiligen Versorgungsangebotsstrukturen, Beteiligungsmöglichkeiten an innovativen jungen Unternehmen sowie spezialisierter Gesundheitsdienstleister. Gottschalt habe seine EPS-Prognosen für 2020e (0,16 (alt: 0,19) Euro) und 2021 (0,18 (alt: 0,20) Euro) gekappt.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie:Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:15,28 EUR -3,05% (26.02.2020, 10:48)