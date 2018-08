Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

25,54 EUR +0,87% (02.08.2018, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

25,52 EUR +0,87% (02.08.2018, 11:24)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (02.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).RHÖN-KLINIKUM habe seine Ergebnisse für das erste Halbjahr vorgelegt. Der Umsatz sei in H1 2018 um 3,6% auf 620 Mio. EUR gestiegen (Vorjahr: 598 Mio. EUR). Begünstigt worden sei der Umsatzanstieg durch die Abrechnung von Spinraza, einem extrem teuren Medikament zur Behandlung Spinaler Muskelatrophie (SMA), das im letzten Jahr die Zulassung erhielt und das außerhalb der DRG vergütet werde. Dem zusätzlichen Umsatz stünden allerdings auch Materialaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.Im ersten Halbjahr seien 432.317 Patienten an den Kliniken des Konzerns behandelt worden (Vorjahr: 422.950). Dies entspreche einem Wachstum von 2,2% (H1 2017: 2,1%), wobei vor allem der ambulante Bereich und hier die MVZ (Medizinische Versorgungszentren) zulege. Der stationäre Bereich sei um 0,6% geschrumpft. Das EBITDA habe sich nach sechs Monaten auf 51,1 Mio. Euro belaufen und sei damit um 1,8% höher als im Vorjahr ausgefallen. Der Konzerngewinn habe bei 17,6 Mio. EUR gelegen (+ 4,1%; Vorjahr: 16,9 Mio. EUR). Im Quartalsgewinn seien noch keine Effekte aus der erfolgreichen Einigung über die Trennungsrechnung mit dem Land Hessen an der Universität Gießen und Marburg enthalten. Für 2018 werde ein einmaliger positiver Effekt von 20 Mio. EUR erwartet.Für 2018 rechne das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum auf 1,24 Mrd. EUR mit einer Bandbreite von 5% nach oben bzw. nach unten. Belastend würden sich die regulatorischen Eingriffe des Gesetzgebers - insbesondere im Bereich der Herzmedizin - oder der Fixkostendegressionsabschlag für Mehrleistungen auswirken. Das EBITDA solle sich 2018 auf 117,5 Mio. EUR bis 127,5 Mio. EUR belaufen. Da seine Schätzungen weitgehend im Rahmen der Prognosen lägen, sehe der Analyst derzeit keinen Anpassungsbedarf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie: