Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

26,62 EUR +1,84% (31.07.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

26,50 EUR +0,15% (01.08.2017, 09:03)



ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (01.08.2017/ac/a/d)







Bad Neustadt/Saale (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management baut Shortposition in RHÖN-KLINIKUM AG-Aktien weiter ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) weiter zurückgezogen.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 27.07.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,26% auf 1,19% der RHÖN-KLINIKUM AG-Aktien reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der RHÖN-KLINIKUM AG:1,19% BlackRock Investment Management (UK) Limited (27.07.2017)0,58% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (09.05.2017)0,57% Marshall Wace LLP (26.07.2017)Börsenplätze RHÖN-KLINIKUM-Aktie: