Börsenplätze REALTECH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

1,68 EUR +6,33% (27.09.2021, 16:01)



XETRA-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

1,76 EUR +13,55% (27.09.2021, 13:54)



ISIN REALTECH-Aktie:

DE0007008906



WKN REALTECH-Aktie:

700890



Ticker-Symbol REALTECH-Aktie:

RTC



Kurzprofil REALTECH AG:



Die REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen der Informationstechnologie (IT), das sich auf IT-Beratung und Systemmanagement-Softwarelösungen spezialisiert hat. Die Gesellschaft gliedert ihre Aktivitäten in zwei Segmente: Beratung und Software. Das Segment Consulting bietet Beratungsleistungen an, die sich auf den Aufbau zukunftsorientierter sicherer IT-Umgebungen, den Betrieb von SAP-Systemen, die Integration von Kundenstandorten in IT-Umgebungen sowie die Migration von Datenbanken und Betriebssystemen auf neue Systemplattformen für die Unternehmen bei der Implementierung von SAP-Technologien beziehen. Das Segment Software entwickelt und vertreibt IT-Service- und Enterprise Management-Lösungen, darunter theGuard!, ein Softwareportfolio für unternehmensweites IT-Management und sichere Geschäftsprozesse. Das Unternehmen entwickelt auch Software as a Service (SaaS) und Integrationslösungen von Drittanbietern. (27.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REALTECH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die REALTECH-Aktie habe sich am Montag mit starken Kursgewinnen aus dem Wochenende zurückgemeldet. Zeitweise hätten die Papiere auf der Handelsplattform Xetra zweistellig angezogen. Der Grund dafür sei nicht offensichtlich, dennoch lohne sich ein Blick auf das Chartbild des deutschen Anbieters für Software und Dienstleistungen im IT-Service-Management-Bereich.Auf der Handelsplattform Xetra habe die REALTECH-Aktie am Montag zeitweise um 23 Prozent auf 1,90 Euro nach oben gezogen. Dabei seien die Papiere über den GD50 bei 1,85 Euro gesprungen. Allerdings sei der Kurs schnell wieder auf 1,73 Euro abgesackt. Die 50-Tage-Linie sei damit nicht halthaltig überwunden worden. Zudem deute das kurzfristige Chartbild weiter abwärts. Noch deutlicher werde dies bei einem Blick auf die langfristige Kursentwicklung.Trotz des jüngsten Kursanstiegs sollten Anleger einen weiten Bogen um die REALTECH-Aktie machen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". Das Unternehmen sei wirtschaftlich angeschlagen. Die hohen Kursschwankungen würden meist auf zweifelhafte Gerüchten und Push-Meldungen in einschlägigen Aktienboards und weniger auf fundamentalen Fakten beruhen. (Analyse vom 27.09.2021)Hinweis: Aufgrund des engen Marktes hat die technische Analyse bei RealTech nur eine bedingte Aussagekraft.