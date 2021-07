Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mit mehr als 360.000 Tagen Erfahrung in der SAP-Beratung und professioneller Software für IT-Service- und SAP Change-Management unterstützt die REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) IT-Abteilungen dabei, einen sichtbaren und wertschöpfenden Beitrag für Ihr Unternehmen zu erzeugen. Kunden profitieren von Erfahrungen aus mehreren Tausend erfolgreich abgeschlossenen IT-Projekten für die IT.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REALTECH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) unter die Lupe.Nach einem Schlusskurs via Tradegate am vergangenen Freitag bei 3,26 Euro sei die Aktie des kleinen Walldorfer IT-Dienstleisters am Montag zeitweise bis auf 4,86 Euro nach oben geschossen und schließlich bei 4,20 Euro in den Feierabend gegangen - ein Tagesplus von fast 30 Prozent. Doch schon einen Tag später rausche die REALTECH-Aktie wieder in die Tiefe. Und nun?"Kleine Konsolidierung", "bin gerade am überlegen, ob ich nachkaufen soll", "was ist los? Ist Euch die Luft ausgegangen?" - so oder so ähnlich würden die Reaktionen heute in den Foren rund um die REALTECH-Aktie lauten. Die sich dort treffenden Trader würden an der Börse das schnelle Glück suchen. Vermeintlich günstige, marktenge Werte wie REALTECH böten den Zockern geeignete "Opfer". Recht unbedarfte User würden sich ähnlich spektakuläre, kurzfristige Kurssprünge wie bei den sogenannten Meme-Aktien GameStop oder AMC erhoffen.Doch die Börse sei kein Casino. Hinter den Kursentwicklungen würden Unternehmen stecken, die Gewinne würden erwirtschaften wollen. Und das sei bei REALTECH noch nicht der Fall. Zwar hoffe der Dienstleister für SAP-Programme, in diesem Jahr die Gewinnschwelle zu erreichen. Doch wenn überhaupt, werde sich das Ganze im kleinsten Bereich abspielen.Kursentwicklungen wie die aktuelle bei REALTECH hätten nichts mit den fundamentalen Basics des kleinen Unternehmens (Jahresumsatz 2020: 9,3 Millionen Euro) zu tun. Versuche, via Internet-Forum wie WallStreetBets oder finanztrends die marktengen Aktien zu pushen, würden meist nach wenigen Stunden oder Tagen versanden. Zurück würden meist enorme finanzielle Verluste für die weniger informierten oder unerfahrenen Trader bleiben."Der Aktionär" rät Anlegern, dem Zocker-Treiben lieber von der Seitenlinie aus zuzuschauen. Und wer nicht hören will, sollte seine Orders unbedingt eng limitieren, so Martin Mrowka. (Analyse vom 06.07.2021)