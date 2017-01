Weiterführende Informationen zum Konzernergebnis mit den finalen Zahlen, einen Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung sowie den Dividendenvorschlag gibt das Unternehmen am 23. März 2017 bekannt. (Pressemitteilung vom 16.01.2017)



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (17.01.2017/ac/a/d)







Landsberg a. Lech (www.aktiencheck.de) - RATIONAL vorläufige Jahreszahlen 2016: Umsatz steigt um 9% -Technologieführerschaft erfolgreich ausgebaut - AktiennewsIm Geschäftsjahr 2016 erzielte RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) gemäß vorläufigen Berechnungen Umsatzerlöse in Höhe von rund 613 Millionen Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies entspricht einer Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (564 Millionen Euro). Zu dieser positiven Entwicklung haben alle Regionen der Welt beigetragen. Frima konnte mit einer Umsatzsteigerung um 22 Prozent deutlich überproportional wachsen und leistete damit einen wichtigen Erfolgsbeitrag.Investitionen in die ZukunftFür die Einführung von Produktneuheiten im Bereich der SelfCookingCenter(R) und des neuen VarioCooking Center(R) 112L fielen rund 5 Millionen Euro Kosten an, die das Ergebnis des Jahres 2016 belasteten. "Bei insgesamt 50 Einführungsveranstaltungen wurden unsere neuen Gerätegenerationen weltweit rund 5.000 begeisterten Händlern, Planern, Kunden und Pressevertretern vorgestellt. Das gesamte Markenerscheinungsbild und alle Produktunterlagen wurden neu erstellt und in rund 40 Sprachen übersetzt", so Dr. Stadelmann, Vorstandsvorsitzender der RATIONAL-Gruppe.27 Prozent EBIT-Marge erwartetNegative WährungseinflüsseDie Schwäche der für RATIONAL wichtigen Fremdwährungen in Relation zum Euro - insbesondere des britischen Pfunds - wirkten sich wie schon im Jahresverlauf 2016 berichtet negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Währungsneutral lagen die Umsatzerlöse um rund 10 Prozent über dem Vorjahr und die EBIT-Marge erreichte rund 28 Prozent.Über 180 neue Arbeitsplätze geschaffen Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat RATIONAL in die zukunftsorientierte Entwicklung des Unternehmens investiert und weltweit über 180 neue Stellen geschaffen, davon mehr als die Hälfte in Deutschland.