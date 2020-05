XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

434,60 EUR -0,64% (07.05.2020, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

436,80 EUR -0,18% (07.05.2020, 11:16)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (07.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL: Deutliche Umsatz- und Gewinneinbußen in Q2 erwartet- AktienanalyseJahrelang marschierte die Aktie des Großküchenausrüsters RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch mit der Corona-Krise habe sich das Blatt gewendet. Um mehr als 35 Prozent sei es in den vergangenen drei Monaten nach unten gegangen - so niedrig habe die Aktie zuletzt vor mehr als drei Jahren gestanden. Der Kurseinbruch komme nicht von ungefähr: Im März habe der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr gestrichen. Abstriche habe es auch bei der Dividende gegeben: Statt 10,70 Euro würden Aktionäre für 2019 nur noch 5,70 Euro je Anteilschein erhalten.Oben drauf seien schwache Zahlen zum ersten Quartal gekommen. Die Corona-Krise habe die erwartet deutlichen Spuren in der Bilanz hinterlassen. So sei das operative Ergebnis bei einem Umsatzrückgang um sieben Prozent auf 181 Mio. Euro um satte 44 Prozent auf 26 Mio. Euro eingebrochen. Und Besserung sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: Wegen den Restaurant-Schließungen und Kontaktsperren seien die Neubestellungen im März um 30 Prozent, im April sogar um 60 Prozent zurückgegangen.Für das zweite Quartal rechne RATIONAL daher mit noch deutlicheren Umsatz- und Gewinneinbußen. Zwar habe das Management bereits frühzeitig auf die angespannte Lage mit einem Maßnahmenpaket reagiert - etwa mit Kostensenkungen. Craig Abbott von Kepler Cheuvreux gehe dennoch davon aus, dass der operative Gewinn in diesem Jahr um bis zu 70 Prozent einbrechen könnte. Zudem vermute er, dass es Jahre dauern werde, bis der Konzern wieder das Niveau von 2019 erreiche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: