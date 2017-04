ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie: 701080

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie: RAA

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie: RTLLF

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (06.04.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von Analystin Franziska Eckersberger von der Deutschen Bank:Franziska Eckersberger, Analystin der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach endgültigen Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF), senkt aber das Kursziel von 500 auf 490 Euro.Das Papier des Landesberger Unternehmens stehe zudem auf der Liste der "German Stock Ideas" des Finanzinstituts. Mit einem neuen, kleineren Produkt sollte die RATIONAL AG ihren Markt weiter vergrößern, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Sie rechnet mit einem zusätzlichen Umsatzwachstum von 2 bis 4%.Franziska Eckersberger, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die RATIONAL-Aktie mit einem Kursziel von 490 Euro bestätigt. (Analyse vom 06.04.2017)XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:443,90 EUR +1,98% (06.04.2017, 15:16)Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:444,89 EUR +2,17% (06.04.2017, 13:56)