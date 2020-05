Die Wirtschaft werde im zweiten Quartal die Talsohle durchschritten haben, und die Zinssätze würden bei 0 bleiben. Die Epidemie scheine ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Die Statistiken zur Infektionsausbreitung würden mehr oder weniger fast überall nach unten zu tendieren beginnen. Der Lockdown werde daher allmählich aufgehoben, und die Wirtschaft komme langsam wieder in Fahrt. Die Aktienbewertungen würden darauf hindeuten, dass die Märkte bis September wieder mit einem gewissen Grad an Normalität rechnen würden - mit noch niedrigeren Zinssätzen, mit Schulden, die von den Zentralbanken übernommen würden, und mit billigem Öl.



Wie die Statistiken der Vergangenheit gezeigt hätten, könnten die Experten daher logischerweise davon ausgehen, dass die Märkte einige Monate vor dem Ende der Rezession die Talsohle erreicht haben würden. So weit so normal. Darüber hinaus würden die Regierungen eine enorme Unterstützung leisten, die wahrscheinlich andauern werde. Die Konjunkturprogramme seien größer als 2008 und würden rund 3% des BIP in der Eurozone und über 5% des BIP in den USA ausmachen. Darüber hinaus werde die Geldpolitik locker bleiben, die Zinsen bei etwa 0% liegen und die Wertpapierkaufprogramme würden vielleicht sogar noch mehr als bisher ausgeweitet werden - im Fall der US-Notenbank auf den Hochzinsmarkt.



Wenn es eine zweite Epidemie geben sollte, herrsche die Meinung vor, dass die Regierungen anders reagieren würden als bisher. Einige würden schon befürchten, dass der Lockdown als Heilmittel letztendlich schlimmer sein könnte als die Krankheit. Trotz der staatlichen Unterstützung bestehe die Gefahr von weiteren Konkursen - vor allem im Dienstleistungssektor und bei kleineren Unternehmen, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und damit auch einer erhöhten Sparquote.



Im Falle einer zweiten Infektionswelle könnte es sein, dass sich die Regierungen nicht wieder an den Empfehlungen der Gesundheitsexperten orientieren würden. Die Konsequenzen für die Wirtschaft könnten unter den oben beschriebenen möglichen Umständen wichtiger als die gesundheitlichen Konsequenzen eingestuft werden. Zumal es ein zweites Mal schwieriger sein werde, die Bevölkerung so strikt wie dieses Mal einzuschränken.



Die Experten würden nicht an die Signale des Marktes glauben und für die nahe Zukunft eher vorsichtig bleiben. Sie würden davon ausgehen, dass man nur sehr langsam aus dieser Krise herauskommen werde. Es gebe viele Hürden für eine schnelle Erholung, was die Märkte daran hindert werde, in diesem Tempo zu steigen. Die Erholung in den meisten westlichen Volkswirtschaften werde davon abhängen, ob das Verbrauchervertrauen zurückkomme, um die Nachfrage wieder anzukurbeln. Erst dann würden die Unternehmen wieder anfangen zu investieren. Dieser Weg könnte angesichts einer steigenden Arbeitslosigkeit ein recht langer sein



Der Schwere der Krise nach zu urteilen, könnten die Experten davon ausgehen, dass die Unternehmensgewinne in diesem Jahr um 35% bis 40% zurückgehen würden, was ein Kurs-Gewinnverhältnis (KGV) von etwa 27 für US-Aktien und 18 für Aktien der Eurozone für 2020 impliziere. Wenn man berücksichtige, dass 2020 ein außergewöhnliches Jahr sei, würde das KGV auf der Grundlage der bekannten Gewinne für 2019 bei 18 für US-Aktien und 15 für Aktien der Eurozone liegen. Dies scheine in der Tat realistischer zu sein, insbesondere da die Renditen von Staatsanleihen nahe Null lägen, signalisiere aber auch wenig Aufwärtspotenzial.



Die Experten würden daher glauben, dass die Märkte in den kommenden Wochen unbeständig sein würden und sich phasenweise konsolidieren würden. Im Falle eines Abschwungs wäre nach Meinung der Experten ein KGV von 15 auf der Grundlage "normalisierter" Gewinne nahe dem Niveau von 2019 für S&P 500-Aktien eine tragfähige Unterstützungszone. Damit würde der S&P 500 bei etwa 2.250 liegen, was einen möglichen Rückgang um etwa 20% gegenüber den derzeitigen Niveaus bedeuten würde. Die Experten würden dies unter den gegenwärtigen Umständen als ein Extremszenario betrachten. Gerade in einer solchen Baisse-Phase, die nach Meinung der Experten durchaus plausibel sei, sollten Anleger langsam aber sicher wieder in Aktien investieren. (14.05.2020/ac/a/m)







