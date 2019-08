Auslöser für den jüngsten Kursrutsch und den damit verbundenen neuen Sorgen bzgl. eines globalen Überangebotes seien die offiziellen US-Lagerdaten der Energiebehörde EIA gewesen. In diesen habe sich ein überraschender Anstieg der Rohölvorräte um etwa 2,4 Mio. Barrel gezeigt. Die Marktteilnehmer hätten noch mit dem achten Rückgang in Folge gerechnet. Es wachse die Unsicherheit, welche Aussichten für die Rohölnachfrage die Verschlechterung der Handelsgespräche zwischen den USA und China implizieren würden.



Die Internationale Energieagentur IEA habe am Freitag ebenso ihre Prognose für die globale Nachfrage nach Rohöl für die Jahre 2019sowie 2020 nach unten korrigiert. In ihrem Monatsbericht spreche die IEA von einem fragilen Ausblick der globalen Ölnachfrage und lege hierfür die ersten fünf Monate 2019 zugrunde, in denen die Nachfrage nur um 520.000 Barrel pro Tag zugelegt habe. Seit seinem Jahreshoch im April habe Brent schon 20 Prozent verloren. Dieser Entwicklung aktiv entgegenzutreten versuche nun anscheinend das OPEC Schwergewicht Saudi-Arabien. Laut Bloomberg wolle Ölminister Al-Falih mit anderen Produzenten über zeitnahe Gegenmaßnahmen diskutieren. Das Königreich werde ein zunehmendes Abrutschen der Ölpreise nicht dulden, zitiere Bloomberg ein Mitglied der saudischen Regierung.



Kurzfristig würden die Analysten allerdings davon ausgehen, dass die durch eine verschärfende Tonalität im Handelskonflikt ausgelösten Nachfragesorgen überwögen. (12.08.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit der neuen Zollankündigung von US-Präsident Trump und der entsprechenden Gegenreaktion Chinas hat sich seit Anfang August die bisher vorherrschende latente Skepsis an den Ölmärkten in eine Krisenstimmung umgewandelt, so die Analysten der Nord LB.Die Ölpreise hätten in der ersten Wochenhälfte deutliche Kursverluste in Kauf nehmen müssen. Nachdem Brent am Mittwoch noch auf ein Sieben-Monatstief gefallen sei, habe eine sich danach vollziehende Gegenbewegung den Wochenausklang etwas versöhnlicher gestalten können. Dennoch sei Brent mit USD 58,73 und einem immer noch beachtlichen Abschlag von 5,5% zur Vorwoche aus dem Handel gegangen.