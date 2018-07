"Wir gewinnen zunehmend den Eindruck, dass Donald Trump vor den Mid-Term-Elections im November einen Handelsdeal mit der EU anpeilt, während er gegenüber China noch länger Härte zeigen könnte", resümiere Robert Greil die jüngsten Entwicklungen rund um die Handelskonflikte. Dann könne Trump möglicherweise seiner Wählerschaft den ein oder anderen für die USA vorteilhaften Deal mit der EU präsentieren und gleichzeitig den starken Mann gegenüber der Weltmacht China geben.



Zitate Robert Greil, Chefstratege Merck Finck Privatbankiers:



(06.07.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Mit dem Start der US-Quartalszahlen-Saison kommende Woche dürfte sich der Marktfokus von den Konjunkturdaten und der Politik wieder auf die Unternehmen verschieben, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.In den USA gehe die Saison am 13. Juli mit mehreren Banken richtig los, im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) starte sie eine Woche später am 19. Juli mit SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460). "Während die meisten US-Unternehmen auf Basis saftiger Gewinnsteigerungen optimistisch in die Zukunft blicken werden, dürften sich Europas Unternehmen bei moderateren Wachstumsraten skeptischer geben", erwarte Greil.In Sachen Konjunkturdaten stünden in Deutschland am Montag die Handelsbilanz für Mai, am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen und am Donnerstag die finalen Juni-Inflationszahlen. Für die gesamte Eurozone werde zudem am Donnerstag die Industrieproduktion im Mai veröffentlicht. In Großbritannien werde diese bereits - mit der Handelsbilanz des Königreichs - am Dienstag publiziert.