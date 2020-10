In den USA richte sich der Fokus neben iPhone und Trump makroseitig auf die September-Inflationsdaten am Dienstag sowie am Freitag auf einen Cocktail aus Einzelhandels- und Industriezahlen für September sowie das Michigan-Verbrauchervertrauen für Oktober - und darauf, ob das erwartete nächste Konjunkturpaket, das Trump eigentlich erst nach der Wahl sehen wolle - doch noch vorher komme.



ZITATE:



"Die Markterwartungen an die US-Quartalszahlensaison sind zwar gestiegen, die überraschend starke Konjunkturerholung über den Sommer birgt aber trotzdem positives Überraschungspotenzial."



"Ich erwarte, dass nach dem Rückgang der S&P 500-Gewinne je Aktie im zweiten Quartal um ein Drittel das Minus im dritten Quartal nur noch knapp ein Fünftel betragen wird."



"Auch Europas Quartalszahlensaison sollte aufgrund des überraschend dynamischen konjunkturellen Erholungstrends von Juli bis September besser als vom Markt erwartet ausfallen. Denn Analysten passen ihre Unternehmensprognosen meist zu vorsichtig an solche Entwicklungen an." (09.10.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche werden erneut die USA im Fokus stehen, für manche wegen der Vorstellung des iPhone 12 am Dienstag, für andere wegen des für Donnerstag angesetzten zweiten TV-Duells zwischen Donald Trump und Joe Biden, das der US-Präsident Stand heute boykottieren will, weil es virtuell stattfinden soll, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers.Und für Investoren speziell wegen des Starts der Zahlensaison für das dritte Quartal am Dienstag: "Die Markterwartungen an die US-Quartalszahlensaison sind zwar gestiegen, die überraschend starke Konjunkturerholung über den Sommer birgt aber trotzdem posi-tives Überraschungspotenzial", sage Robert Greil.Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers erwarte, dass nach dem Rückgang der S&P 500-Gewinne je Aktie im zweiten Quartal um ein Drittel gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum der Rückgang im dritten Quartal nur noch knapp ein Fünftel betragen werde. "Auch Europas Quartalszahlensaison sollte besser als vom Markt erwartet ausfallen", füge Greil unter Verweis auf die auch hier spürbar dynamischer als erwartete Erholung von Juli bis September hinzu. Der ehemalige Aktienanalyst weiter: "Analysten passen ihre Unternehmensprognosen meist zu vorsichtig an solche Entwicklungen an."