Gut möglich, dass das positive Momentum weiter anhalten werde. Jedoch sollten Anleger nicht den stark gestiegenen Kursen hinterherlaufen! Wer investiert ist, stellt einen Teil der Position glatt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze QuantumScape-Aktie:



NYSE-Aktienkurs QuantumScape-Aktie:

131,67 USD +38,75% (22.12.2020, 22:10)



ISIN QuantumScape-Aktie:

US74767V1098



WKN QuantumScape-Aktie:

nicht bekannt



NYSE-Symbol QuantumScape-Aktie:

QS



Kurzprofil QuantumScape Corp.:



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: nicht bekannt, NYSE-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (23.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von QuantumScape Corp. (ISIN: US74767V1098, WKN: nicht bekannt, NYSE-Symbol: QS) unter die Lupe.Der US-Titel kenne kein Halten! Am Dienstag habe die QuantumScape-Aktie um 35 Prozent auf 120 Dollar zugelegt. Bereits am Vortag habe das Papier 30 Prozent vorne gelegen.QuantumScape sei Spezialist für Feststoffbatterien. Der Vorteil gegenüber den in den aktuellen Elektroautos von CATL, LG Chem und Samsung SDI gelieferten Lithium-Ionen-Technologie seien eine höhere Energiedichte, mehr Sicherheit und eine bessere Schnellladefähigkeit.Hinzu komme ein deutlich niedrigerem Platzbedarf. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut erwarte, dass mit der Lösung in der Zukunft weitaus höhere Reichweiten für die Elektroautos erzielt werden könnten.Zu den größten Geldgebern von QuantumScape gehöre VW. VW sei bei dem Deal in guter Gesellschaft. Neben Bill Gates zähle auch das Königreich Katar zu den Kapitalgebern von QuantumScape.Aktuell zähle die Firma rund 200 Wissenschaftler und Ingenieure, darunter auch JB Straubel. Straubel sei über 16 Jahre Technik-Chef von Tesla gewesen.QuantumScape bringe nach der Rekordjagd der letzten Tage sage und schreibe 50 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Jedoch erziele das Unternehmen noch keine Umsätze. Ziel sei es, eine Großserienproduktion von Feststoffbatterien hochzuziehen. Produktionsstart: 2025.