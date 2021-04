Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Qell Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Qell Acquisition Corporation (ISIN: KYG7307X1218, WKN: A2QD9M, NASDAQ-Symbol: QELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der bayerische Flugtaxi-Entwickler Lilium fusioniere mit dem Börsenmantel Qell Acquisition und gehe in New York an die Technologiebörse NASDAQ. Mit dem Schritt verdreifache das Unternehmen nicht nur seine Bewertung, sondern sammle zusätzlich frisches Kapital auf dem Weg zum kommerziellen Betrieb ein.Mit den rund 380 Millionen Dollar aus dem SPAC und weiteren 450 Millionen, die ein Investorenkonsortium rund um Baillie Gifford, BlackRock und Tencent zuschieße, stünden Lilium nach Abschluss der Fusion etwa 830 Millionen zur Verfügung. Das Kapital wolle das Unternehmen nutzen, um den kommerziellen Betrieb seines Flugtaxis voranzutreiben, der für 2024 beginnen solle.Lilium, das im Zuge der Fusion mit 3,3 Milliarden Dollar bewertet werde, sei bereits das zweite Flugtaxi-Start-up, das in den letzten Wochen einen SPAC-Deal eingegangen sei. Ende Februar habe Joby Aviation den Zusammenschluss mit Reinvent Technology Partners verkündet.Das mache das UAM-Segment auch für Anleger interessant und dabei müsse es nicht unbedingt ein Investment in ein risikoreiches Start-up sein. Die "Aktionär"-Empfehlung Airbus habe mit dem CityAirbus ebenfalls ein elektrisches Flugtaxi entwickelt. (Analyse vom 01.04.2021)