Kurzprofil Q-linea AB:



Q-linea (ISIN: SE0011527845, WKN: A2PASN, Ticker-Symbol: 3F8, Nasdaq Stockholm Ticker-Symbol: QLINEA) ist ein in Schweden ansässiges Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert In-vitro-Diagnoselösungen (IVD) für Infektionskrankheiten. (14.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Q-linea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Q-linea AB (ISIN: SE0011527845, WKN: A2PASN, Ticker-Symbol: 3F8, Nasdaq Stockholm Ticker-Symbol: QLINEA) unter die Lupe.Zugegeben: Nicht immer laufe bei Aktienreport-Empfehlungen alles nach Plan. Oftmals brauche es viel Geduld, bis sich eine hochkarätige Story entfalte und sich ein positiver Newsflow auch in steigenden Kursen widerspiegle. Dieses Szenario betreffe auch eine Diagnostik-Perle aus Schweden, die "Der Aktionär" vor knapp einem Jahr vorgestellt habe.Im Aktienreport "100 Prozent: Jede Minute zählt!" habe Lesern "Aktionär"-Redakteur Michel Doepke die Aktie von Q-linea ans Herz gelegt. Nach monatelanger Durststrecke starte die Aktie nun endlich richtig durch. Die Gründe dafür seien vielschichtig. Zum einen adressiere Q-linea mit Diagnostik-Lösungen für Infektionskrankheiten einen spannenden Markt mit hohem medizinischem Bedarf. Dafür hätten die Schweden "ASTar" entwickelt, ein vollautomatisches System, welches binnen Stunden statt Tagen klinisch wirksame Ergebnisse in der Diagnostik von Infektionskrankheiten liefern könne. Zunächst möchte Q-linea Blutvergiftungen den Kampf ansagen.Mitte Februar habe Q-linea für die noch nicht zugelassene Diagnostik-Lösung einen globalen Vertriebspartner präsentiert. Es handle sich dabei um keinen geringeren als den US-Konzern Thermo Fisher Scientific. Schon im Teaser zum Aktienreport Ende Mai 2019 habe "Der Aktionär" geschrieben: "Erhält das Unternehmen in sehr naher Zukunft wie erwartet die Zulassung für sein Produkt, dann wird der Kurs durch die Decke gehen. Vielleicht wird dies auch schon früher geschehen. Schließlich wäre es keine Überraschung, wenn Player wie Roche oder Thermo Fisher Scientific zuschlagen, sich die Spitzentechnologie dieses kleinen Unternehmens sichern, ehe es zu teuer wird." Das Interesse am Produkt sei in jedem Fall vorhanden.Die Story rund um Q-linea scheine inzwischen verstärkt Investoren anzuziehen. Der positive Newsflow der letzten Wochen und Monaten werde endlich von den Marktteilnehmern honoriert. Es sei eine hochspekulative Story mit Potenzial. Aufgrund des geringen Handelsvolumens in Deutschland sollten Aufträge unbedingt limitiert werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link