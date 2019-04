Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (18.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Samik Chatterjee von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Samik Chatterjee von J.P. Morgan Securities nunmehr eine Übergewichtung der Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).Die Einigung mit Apple Inc. im Patentstreit sei für QUALCOMM Inc. eine überwältigend positive Nachricht. Die beiden Unternehmen haben eine Patentlizenzierungsvereinbarung und ein Chip-Abkommen für einen Zeitraum von sechs Jahren geschlossen. Der Gewinn je Aktie dürfte nach Einschätzung von QUALCOMM um zusätzliche 2 USD steigen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities gehen davon aus, dass Apple wieder Chips von QUALCOMM beziehen wird. Neben der Marktführerschaft im 5G-Bereich spreche auch der Wegfall von Risiken im Zusammenhang mit dem Rechtstreit gegen Apple für eine konstruktivere Anlageempfehlung.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch und heben das Kursziel von 54,00 auf 88,00 USD an.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:69,94 EUR -0,09% (18.04.2019, 14:43)