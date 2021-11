Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.QUALCOMM habe ganz hervorragende Zahlen vorgelegt. Das EPS habe 2,55 USD betragen, während 2,26 USD erwartet worden seien. Der Umsatz habe die Erwartungen ebenfalls übertroffen. Das Unternehmen habe gesagt, dass die Nachfrage nach 5G-Chips so hoch sei, dass man kaum mit der Fertigung hinterherkomme. Deshalb sei die Prognose für 2021 angehoben worden. Das spiegele sich im Kurs wider. Die QUALCOMM-Aktie ist über einen längerfristigen horizontalen Widerstandsbereich gesprungen, was ein Kaufsignal bedeutet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link