Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

60,39 EUR -2,97% (23.05.2019, 14:48)



Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

60,59 EUR -2,56% (23.05.2019, 14:51)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

67,39 USD -2,77% (23.05.2019, 15:07, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM Inc. (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (23.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Tal Liani von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tal Liani vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) nach wie vor zum Kauf.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research nehmen auf einen FTC-Fall gegen QUALCOMM Inc. Bezug. Hauptpunkt des Urteils sei die Aufforderung an QUALCOMM, die Politik "keine Lizenz, kein Chip" fallen zu lassen und die Technologie an Wettbewerber aus dem Halbleitersektor per Lizenz zugänglich zu machen. Außerdem sei der Standpunkt vertreten worden, dass die von QUALCOMM geforderten Zahlungen extrem hoch seien.Das Urteil stemme sich gegen das Geschäftsmodell von QUALCOMM und könnte das Lizenzgeschäft ganz erheblich verändern und die Möglichkeiten zur Monetarisierung der Patente beeinträchtigen.Aus einer Vielzahl von Gründen habe die positive Investmentthese aber trotzdem Bestand, so der Analyst Tal Liani. Die aktuellen Kursrückschläge würden für eine attraktive Einstiegsgelegenheit sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: