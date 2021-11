Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

161,40 EUR +0,44% (17.11.2021, 08:35)



Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

150,16 EUR +2,16% (16.11.2021)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

181,81 USD +7,89% (16.11.2021)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Geschäft laufe auf Hochtouren. Der Chiphersteller QUALCOMM habe im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 30. September) Rekordumsätze und -gewinne erzielt. Trotzdem hätten sich viele Investoren besorgt gezeigt, ob das Unternehmen nicht zu stark abhängig von seinem Großkunden Apple sei. Diese Sorgen scheinen unbegründet, die Aktie gehe durch die Decke.Bei einem Analystenmeeting am Dienstag habe QUALCOMM-CEO Cristiano Amon die Ziele für die nächsten drei Jahre konkretisiert. Demnach werde das Chipsatzgeschäft bis zum Geschäftsjahr 2024 ein durchschnittliches Umsatzwachstum im mittleren Zehnerbereich aufweisen. Das liege schon einmal weit über dem Analystenkonsens von acht Prozent. Doch Amon habe noch hinzugefügt, dass Apple bis zum Ende des Zeitraums einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des Chipsatzumsatzes ausmachen werde, also keine dominante Rolle mehr spielen werde.Telefone würden zwar weiterhin ein großer Teil des Geschäfts sein, so der CEO, QUALCOMM erwarte jedoch auch, dass sein Geschäft außerhalb von Mobiltelefonen noch schneller wachse und die erforderliche Vielfalt in sein Portfolio bringe. Dies werde davon abhängen, ob das Automobilgeschäft anziehe und die 5G-Technologie das Potenzial habe, die Nachfrage nach immer neuen vernetzten Geräten zu steigern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: