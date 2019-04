Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

78,14 EUR +0,55% (29.04.2019, 17:17)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

87,22 USD +0,67% (29.04.2019, 17:20)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM Inc. (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (29.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin zu halten.Die Analysten von Deutsche Bank überarbeiten ihr Bewertungsmodell um der Einigung zwischen QUALCOMM Corp. und Apple Inc. Rechnung zu tragen.Das Abkommen zwischen den beiden Unternehmen begünstige QUALCOMM in hohem Maße. Die positiven Effekte würden aber schon vom Aktienkurs weitgehend reflektiert, so der Analyst Ross Seymore.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Deutsche Bank das "hold"-Rating, passen aber das Kursziel von 60,00 auf 90,00 USD nach oben an.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:78,12 EUR +1,24% (29.04.2019, 16:50)