XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

45,50 EUR +0,09% (18.02.2021, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

45,48 EUR -0,70% (18.02.2021, 11:19)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com (18.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - QIAGEN: Der ewige Übernahmekandidat - AktienanalyseQIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) sollte eigentlich 2020 durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientfic übernommen werden, der milliardenschwere Zukauf war aber Anfang August an der mangelnden Unterstützung der QIAGEN-Aktionäre gescheitert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das MDAX-Unternehmen habe daraufhin erklärt, eigenständig weitermachen zu wollen und sein Portfolio mit einer Übernahme und den Corona-Tests weiter ausgebaut. Wenige Monate nach dem geplatzten Deal scheine QIAGEN aber erneut in das Fadenkreuz eines Unternehmens geraten zu sein: Der US-Diagnostik-Spezialist Quidel prüfe einen Zusammenschluss mit dem Biotech- und Gendiagnostikunternehmen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Die Amerikaner hätten in dieser Angelegenheit einen ersten Annäherungsversuch unternommen. Die Überlegungen befänden sich aber in einem frühen Stadium.Börsianer hätten verhalten reagiert - wohl auch, weil dabei wohl keine Übernahmeprämie für Qiagen herausspringen würde. Anleger sollten dennoch halten, zumal die jüngsten Quartalszahlen hervorragend ausgefallen seien. Das Unternehmen profitiere von der hohen Nachfrage nach seinen Covid-19-Tests und entsprechenden Analysegeräten. Doch inzwischen belebe sich auch das Geschäft mit anderen Produktkategorien wieder.Dank eines starken Schlussquartals habe der Anbieter im vergangenen Jahr die eigenen Ziele und die Erwartungen von Analysten noch übertroffen. Konkret seien die drei Monate von Oktober bis Dezember 2020 mit einem Umsatzanstieg um mehr als ein Drittel und einem nahezu verfünffachten Gewinn das beste Jahresviertel des gesamten Jahres für QIAGEN gewesen. Im gesamten Jahr seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 1,87 Mrd. Dollar geklettert. Das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Ergebnis je Aktie sei binnen zwölf Monaten um 52 Prozent auf 2,17 Dollar gestiegen. Unter dem Strich habe QIAGEN 359,2 Mio. Dollar verdient. Ein Jahr zuvor habe noch ein Verlust von knapp 42 Mio. Dollar in den Büchern gestanden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: