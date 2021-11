Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.QIAGEN habe im dritten Quartal die eigenen Prognosen und die Erwartungen am Markt übertroffen. Das Management um Chef Thierry Bernard, das erst im Juli seine Jahresprognosen gesenkt habe, werde nun wieder zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Zudem würden sich Übernahme- und Fusionsspekulationen rund um den Diagnostikkonzern ranken. Diese Mischung sollte die Aktie auf neue Rekordstände treiben.Von Juli bis September habe QIAGEN dadurch einen Umsatz von 535 Millionen Dollar (461,4 Millionen Euro) erwirtschaftet, das seien elf Prozent mehr gewesen als vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei stabil bei 0,58 Dollar geblieben. Unter dem Strich sei der Gewinn um ein Vielfaches auf 133 Millionen Dollar gestiegen. Im Vorjahr habe die Firma lediglich 17 Millionen Dollar verdient.QIAGEN erwarte daher, dass der Umsatz in diesem Jahr um mindestens 15 Prozent anziehen werde. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie solle dabei abseits von Wechselkurseffekten mindestens 2,48 Dollar erreichen. Im Sommer habe der Konzern das Umsatzziel auf mindestens zwölf Prozent und beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) auf mindestens 2,42 Dollar gekürzt.Mit den neuen Prognosen traue sich QIAGEN sogar ein besseres bereinigtes Ergebnis je Aktie für 2021 zu als noch im Frühjahr geplant. Für den Umsatz habe QIAGEN hingegen ursprünglich zu konstanten Wechselkursen ein Plus zwischen 18 und 20 Prozent anvisiert.Zudem würden in dieser Woche erneut Übernahme- und Fusionsgerüchte die Runde machen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe gestern unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, QIAGEN lote aktuell ein Zusammengehen mit dem französischen Wettbewerber bioMerieux aus. Die QIAGEN-Aktie sei daraufhin auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 geklettert.Die starke operative Entwicklung und die Spekulationen rund um eine Übernahme oder Fusion sollten die Aktie des DAX -Neulings kurzfristig weiter antreiben und über die 50-Euro-Marke führen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur QIAGEN-Aktie. (Analyse vom 04.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Aktien von QIAGEN befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".