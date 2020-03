Börsenplätze QIAGEN-Aktie:



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (31.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.In der Corona-Krise könnten in den USA Labore künftig auf der Suche nach dem neuartigen Virus auf bestimmte Testkits des Diagnostik-Unternehmens QIAGEN zurückgreifen. Wie QIAGEN am Dienstag mitgeteilt habe, habe das Unternehmen für seinen Qiastat-Dx-Test zum Nachweis von Sars-Cov 2 eine Notfallzulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA bekommen. Das Sars-Cov 2 sei der Erreger der neuen Lungenkrankheit.Mit dem Testkit, das auf einem zugehörigen Analysegerät laufe, lasse sich das neuartige Virus innerhalb etwa einer Stunde von 21 anderen Erregern schwerwiegender Atemwegsinfektionen bei Patienten mit ähnlichen Symptomen unterscheiden, habe es geheißen. Hierzu werde beispielsweise ein Abstrich aus dem Rachenraum gemacht. In Europa habe QIAGEN den Qiastat-Dx-Test bereits Mitte März auf den Markt gebracht.QIAGEN gelte als einer der wenigen Profiteure der Pandemie, weil das Unternehmen frühzeitig entsprechende Tests im Programm gehabt habe. Der Konzern habe seine Produktion der Testkomponenten auf einen siebentägigen 24-Stunden-Betrieb hochgefahren und stocke hierfür die Belegschaft auf.QIAGEN habe zuletzt außerdem bekannt gegeben, dass man angesichts der Corona-Krise und des laufenden Übernahmeangebots durch Thermo Fisher Scientific die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden eingestellt habe. Der bisherige Interimschef Thierry Bernard solle diese Position dauerhaft übernehmen, habe das das Diagnostik- und Biotechnologieunternehmen am Dienstagabend mitgeteilt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link