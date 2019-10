XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

22,63 EUR -2,75% (09.10.2019, 09:13)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

22,87 EUR -1,46% (09.10.2019, 09:26)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com (09.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Der Biotech-Titel sei am Dienstag massiv eingebrochen. Mehr als 20 Prozent sei es bei dem Papier abwärts auf 23,27 Euro gegangen. Damit sei QIAGEN der mit Abstand größte Verlierer im MDAX des Tages gewesen. Auch auf Monatssicht habe sich kein anderer Titel im MDAX schlechter entwickelt als QIAGEN, die fast 25 Prozent im Minus liege. K+S folge mit einem Minus von knapp 25 Prozent.Ursächlich seien gleich zwei Hiobsbotschaften gewesen. Das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen habe am späten Montagabend nicht nur den Abgang seines Chefs Peer Schatz verkündet sondern auch seine Umsatzprognose für das dritte Quartal reduziert und Restrukturierungskosten angekündigt. Die Analysten hätten mit Abstufungen und massiven Kurszielsenkungen reagiert.Im Zuge des jüngsten Einbruchs sei das Papier unter den Stopp des AKTIONÄR bei 26,00 Euro gefallen und sei mit einem verbleibenden Gewinn von gut 40 Prozent verkauft worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: