Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

24,17 EUR +0,96% (10.10.2019, 12:04)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (10.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Die QIAGEN-Aktie habe am Mittwoch zulegen können. Mit einem Plus 2,3% eine Gegenbewegung nach den massiven Kursverlusten zuvor gezeigt, nachdem das TecDAX-Unternehmen gleich zwei Hiobsbotschaften habe vermelden müssen. Das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen habe am späten Montagabend nicht nur den Abgang seines Chefs Peer Schatz verkündet, sondern habe auch seine Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt und Restrukturierungskosten angekündigt. Und nun könnte ein hochinteressanter Börsengang eines deutschen Biotech-Unternehmens für zusätzlich positive Stimmung am Markt sorgen. Die Mainzer Biotech-Gesellschaft BioNTech plane am heutigen Donnerstag den Gang an die US-Börse.Die QIAGEN-Aktie sollten die Anleger vorerst auf der Watchlist belassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:24,19 EUR +1,60% (10.10.2019, 11:48)