Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (20.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Nach dem jüngsten Kursrückschlag habe die Aktie des Biotechunternehmens QIAGEN zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Mehr als 2 Prozent gehe es am Montagmorgen nach oben. Grund seien erneute Übernahmespekulationen. Das auf Fusionen und Übernahmen spezialisierte Internetportal CTFN habe berichtet, eine "interessierte Partei" diskutiere immer noch einen möglichen Kauf von QIAGEN.Ende Dezember habe QIAGEN seinen eigenen Verkauf abgesagt und entschieden, doch eigenständig bleiben zu wollen. Die Vorstöße der Kaufinteressenten seien nicht überzeugend gewesen, habe es damals geheißen. Aufsichtsratschef Hakan Björklund habe betont, dass das Unternehmen auch aus eigener Kraft bestehen könne. "Wir haben ein starkes und differenziertes Portfolio an molekularen Testlösungen, das die Möglichkeit für signifikantes Wachstum bietet." Der Aktienkurs sei daraufhin eingebrochen - von mehr als 37 Euro auf unter 30 Euro.Der Gendiagnostik- und Biotechkonzern sei 1984 als Ausgründung der Düsseldorfer Universität gestartet, das Unternehmen sei 2018 auf einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro gekommen. Er habe aus rechtlichen Gründen seinen Zentralsitz mit nur relativ wenigen Mitarbeitern im niederländischen Venlo, der größte Standort sei Hilden bei Düsseldorf mit 1.300 Beschäftigten. QIAGEN stelle zum Beispiel Instrumente für Labore her sowie so genannte Verbrauchsmaterialien für DNA-Tests, damit seien unter anderem Pipettenspitzen und Probenröhrchen gemeint.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: