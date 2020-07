Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

41,84 EUR +2,95% (16.07.2020, 15:06)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (16.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - QIAGEN: Davidson Kempner meldet sich zu Wort - AktienanalyseIm März hat der US-Laborausrüster Thermo Fisher bekannt gegeben, QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) für 39 Euro je Aktie schlucken zu wollen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anleger hätten noch bis 27. Juli Zeit, die Offerte anzunehmen. Nun habe sich der Investmentmanager Davidson Kempner zu Wort gemeldet, der rund drei Prozent der QIAGEN-Aktien besitze. Er halte das Unternehmen auf Basis der laufenden Offerte für massiv unterbewertet. Ein Preis von 50 Euro je Anteilschein wäre ein fairer Wert für QIAGEN als Standalone-Unternehmen, heiße es in einem offenen Brief an Management und Aufsichtsrat. "Die Welt hat sich seit der Veröffentlichung des Angebots am 3. März massiv verändert", habe er kurz vorher der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Die Covid-19-Pandemie habe für den Diagnostik-Zulieferer eine völlig neue Ausgangslage geschaffen. In der Tat verzeichne das Übernahmeziel eine hohe Nachfrage nach Testprodukten für den Nachweis des Coronavirus, was sich in den hervorragenden vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal widerspiegele. Demnach sei der Umsatz um circa 18 bis 19 Prozent geklettert, der bereinigte Gewinn sogar um rund 68 Prozent. Der Rückenwind werde stärker sein und länger andauern, als sich dies noch vor kurzem abgezeichnet habe, habe Kempner erklärt.Ein Nachschlag sei wahrscheinlich, denn Thermo Fisher habe sich für sein Angebot das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent zum Ziel gesetzt. Diese Marke dürfte ohne Nachbesserung wohl verfehlt werden. 45 Euro seien drin, vielleicht sogar 50 Euro.Die QIAGEN-Aktie hat die 40-Euro-Marke überwunden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2020)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:41,48 EUR +1,29% (16.07.2020, 14:52)