- Leichte Reduzierung des Aktienrisikos in diesem Quartal und geringfügiges Aufstocken unseres USD-Long-Exposures gegenüber diversen Währungen, so die Experten von Aviva Investors.



- Bei Staatsanleihen würden die Experten von Aviva Investors untergewichtet bleiben und Risiken gegenüber Short-Duration-Positionen statt Aktienpositionen bevorzugen.



- Unsere seit langem vorsichtige Haltung gegenüber australischen Vermögenswerten hat sich gut entwickelt, so die Experten von Aviva Investors. Die meisten Anpassungen aufgrund der schwächeren Währung und Anleiherenditen seien umgesetzt worden.



- Unternehmensanleihen würden aufgrund vergleichsweise teurer Bewertungen insgesamt untergewichtet bleiben.



- Bei High Yields hätten die Experten von Aviva Investors ihre Präferenz aus den USA nach Europa verlagert. Den USA gegenüber seien die Experten vorsichtiger geworden, da die Bewertungen noch nicht gesunken seien. Die Spreads der Eurozone hätten sich aufgrund der Lage in Italien und des Ausstiegs der Europäischen Zentralbank aus der quantitativen Lockerung deutlich geweitet.



- Die Experten von Aviva Investors würden die leicht übergewichtete Position bei Schwellenländer-Anleihen in Lokalwährung zu neutral reduzieren, bedingt durch den Druck auf die Zentralbanken der Schwellenländer, die ihre Zinsen zum Schutz der Währungen erhöht hätten.



- Gegenüber Schwellenländern seien die Experten in allen Anlageklassen neutral eingestellt. Sie würden erwarten, dass die schwierigeren Bedingungen für die US-Liquidität anhaltend Gegenwind erzeugen würden. (09.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, ist laut ihrem aktuellen "House View"-Ausblick für das vierte Quartal 2018 überzeugt, dass sich das Umfeld für Risikoanlagen angesichts der Handelsspannungen und der asynchronen globalen Konjunkturentwicklung verschlechtert hat, so die Experten von Aviva Investors.Die Weltwirtschaft sei auf dem Weg zu einem weiteren Jahr mit solidem Wachstum von knapp unter vier Prozent, ähnlich wie 2017. Dennoch sei das Bild in den einzelnen Ländern und Regionen etwas ungleichmäßiger als das umfassende Wachstum im vergangenen Jahr.Das über dem Trend liegende Wachstumstempo habe zu einer angespannten Arbeitsmarktsituation geführt, wodurch auch außerhalb der USA die Löhne allmählich zulegen würden. Ein stärkeres Lohnwachstum und anhaltend wachsende Jobzahlen würden den Konsum in den großen Volkswirtschaften stützen. Bei einer robusten Unternehmensrentabilität und positiven Nachfrageerwartungen dürften sich die Unternehmensinvestitionen im kommenden Jahr weiter verbessern.In einer Zeit, in der fast alle Zentralbanken ihre Geldpolitik straffen würden, bleibe eine Eskalation des bilateralen Handelsstreits zwischen den USA und China die größte Bedrohung für die Zukunft. Die Sanktionsmaßnahmen seien bisher nicht groß genug gewesen, um den Welthandel zu beeinträchtigen. Was allerdings zu moderat höheren Inflationserwartungen und einer wesentlich niedrigeren Wachstumsprognose führen könnte, wäre: Eine Ausweitung der US-Zölle, weitere Vergeltungsmaßnahmen durch China sowie zusätzliche Handelsstreitigkeiten anderer Länder.Aktuelle Einschätzung der Asset-Allokation von Aviva Investors: