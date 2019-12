Deutsche Unternehmen sind vor allem für US-amerikanische Investoren attraktiv: Sie haben bis zum 15. November dieses Jahres mit 179 Deals und einem Gesamtvolumen von 34,7 Milliarden Euro die meisten Transaktionen mit deutschen Zielunternehmen abgeschlossen. Dies sind deutlich mehr als 2018, als lediglich 129 Deals mit einem Gesamtvolumen von 14,4 Milliarden Euro durchgeführt wurden.



Die zweitmeisten Investoren kamen - wie bereits 2018 - aus Großbritannien. Bis zum 15. November 2019 schlossen sie 111 Deals ab (Transaktionsvolumen: 4,3 Milliarden Euro). Dabei fiel besonders der Deal zwischen Triton Investment Advisers LLP, Luxinva SA und der IFCO SYSTEMS GmbH ins Gewicht: Er machte mit 2,2 Milliarden Euro mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens aus. Auf Platz drei finden sich in diesem Jahr Investoren aus der Schweiz. Sie führten insgesamt 67 Deals mit einem Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro durch. Allerdings sind bei ihnen sowohl der Transaktionswert als auch die Anzahl der Deals gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken: Bis zum 15. November 2018 waren es sechs Milliarden Euro.



Neuer Höchststand bei Private-Equity-Investitionen



Ein weiteres Ergebnis der PwC-Analyse lautet: Immer häufiger beteiligen sich ausländische Private-Equity-Häuser an deutschen Unternehmen. Sie waren bis Mitte November 2019 an rund 46 Prozent aller Deals (352 Transaktionen) beteiligt - ein neuer Höchststand. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2018 waren es lediglich 268 Transaktionen. "Unserer Prognose zufolge werden dieses Jahr insgesamt mehr als 400 Private-Equity-Deals abgeschlossen, was einem Wachstum von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde", sagt Steve Roberts von PwC. Auch Private-Equity-Investoren aus Frankreich und den Niederlanden haben in diesem Jahr bereits mehr Transaktionen mit deutschen Zielunternehmen abgeschlossen als im Vergleichszeitraum 2018. Die Zahl ihrer Deals ist um 78 bzw. 53 Prozent auf jeweils 32 und 29 Transaktionen gestiegen.



Unternehmen aus dem Energiesektor wieder attraktiver für Investoren

Auffällig ist auch das deutlich gestiegene Interesse ausländischer Investoren an deutschen Unternehmen im Energiesektor: Hier wurden bereits bis Mitte November 2019 75 Prozent mehr Deals über der des abgeschlossen als im Gesamtjahr 2018 (insgesamt 49 Transaktionen 2019 gegenüber 28 im Jahr 2018). In absoluten Zahlen investierten ausländische Investoren am häufigsten in deutsche Unternehmen der industriellen Produktion sowie der Technologiebranche. Diese Sektoren kamen bis Mitte November 2019 auf 159 bzw. 122 Transaktionen. Allerdings ist bei beiden Branchen die Gesamtzahl der Deals um jeweils 8% und 6% gegenüber den vergleichbaren Zeitraum in 2018 zurückgegangen.



