Am Freitag habe Russland seine Forderungen an die Ukraine und die Nato wiederholt. Dabei gehe es um das Vorrücken von Nato-Infrastruktur an Russlands westlichen Grenzen und um die Handlungen der Ukraine im Donbass, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.



Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sei nicht ausgeschlossen, habe Peskow gesagt. "Aber zuerst müssen sowohl Delegationen als auch Minister ihren Teil dazu leisten, dass sich die Präsidenten nicht um des Prozesses, nicht um des Gesprächs, sondern um des Ergebnisses willen treffen."



Die Reaktion der Börse zeige, was mit den Aktienkursen passieren könnte, wenn der Krieg zu Ende gehe. Solange das aber noch nicht sicher sei, sollten die Anleger weiterhin mit einer enormen Volatilität rechnen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor dem Wochenende kommt Bewegung in die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Russlands Präsident Wladimir Putin sehe laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax "positive Wendungen in den Gesprächen". Die Anleger würden mit Käufen bei Aktien reagieren, Gold indes falle um über ein Prozent.