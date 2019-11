Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

15,87 EUR +0,70% (26.11.2019, 12:06)



London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

1.336,01 GBp +0,15% (26.11.2019, 12:23)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (26.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) von 16,30 GBP auf 14,25 GBP.Prudential habe die angekündigte Abspaltung der Tochter M&G (Asset Management und Versicherer für die Region Europa mit Fokus auf Großbritannien) vollzogen. Die Aktionäre von Prudential hätten zu jeder gehaltenen Prudential-Aktie eine Aktie von M&G erhalten. Nach Meinung des Analysten sei die Abspaltung gemischt zu werten. Grundsätzlich erachte er eine Reduzierung des Europageschäfts (aufgrund der Stagnation der Erträge in dieser Region) und eine damit einhergehende Fokussierung auf die außereuropäischen Regionen (Afrika, Asien und USA) für positiv, allerdings sehe er es jedoch negativ, dass sich Prudential vollständig aus Europa zurückziehe. Aus Sicht des Analysten verliere Prudential damit ein gewisses Maß an Stabilität im eigenen Geschäft, da der europäische Markt zwar deutlich geringeres Wachstumspotenzial aufweise, jedoch im Vergleich zu Märkten wie Asien und Afrika deutlich stabiler sei (bezogen auf politische und wirtschaftliche Stabilität).Lennertz passe seine Erwartungen aufgrund der erfolgten Abspaltung von M&G (EPS 2019e: 116,27 (alt: 138,64) GBp; EPS 2020e: 120,66 (alt: 148,57) GBp; DPS 2019e: 36,05 (alt: 54,00) GBp; DPS 2020e: 37,85 (alt: 57,00) GBp) an.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Prudential-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten".(Analyse vom 26.11.2019)Börsenplätze Prudential-Aktie: