Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (08.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) auf.Die wesentliche Beteiligung von Prosus sei die am größten chinesischen Technologiekonzern Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) (Sofortnachrichtendienste, soziale Netzwerke, Onlinemedien, Internet-Mehrwertdienste, interaktive Unterhaltung, Handel und Onlinewerbung; dabei habe das zu Tencent gehörende WeChat, das chinesische Pendant von WhatsApp, bereits mehr als 1 Mrd. Nutzer), weshalb die Geschäftsentwicklung auch sehr stark von der Entwicklung der Beteiligung abhängig sei (Geschäftsjahr 2019/20 (31.03.): 78%-Anteil am Konzernumsatz, ohne Tencent wäre Prosus unprofitabel). Jost erwarte für 2020/21 erstmals ein EPS von 2,58 USD und für 2021/22 ein EPS von 3,68 USD.Markus Jost, Analyst von Independent Research, nimmt die Coverage der Prosus N-Aktie mit dem Rating "halten" auf. Das Kursziel laute 85 Euro (NAV-Modell). Aufgrund der Beteiligungen profitiere Prosus zurzeit signifikant von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche den Digitalisierungstrend beschleunigen würden. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze Prosus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:77,38 EUR -1,93% (08.10.2020, 14:18)